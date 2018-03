Update 12:45- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologie au ajuns in jurul orei 12:30 in Piata Victoriei, unde vor protesta pana la ora 16:00.

"Sunt circa 10.000 de oameni. Protestul va continua saptamana viitoare, cand vom picheta, de luni pana vineri, Ministerul de Interne", a declarat, pentru AGERPRES, Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC).

Update 10:18- Circa 2.000 de politisti, angajati din penitenciare si anatomo-patologi protesteaza sambata dimineata in fata Ministerului de Interne.

Protestatarii sufla in fluiere si vuvuzele si agita pancarte pe care scrie: "Dialogul social MAI-Sindicate=Simulacru", "Stop subfinantarii, discriminarii si denigrarii Politiei! Salarizarii precare! Permanentei neplatite! Deficitului de personal! Abuzurilor! Refuz sa-mi dau foc sa va fie vou cald!!!", "Personalul contractual din MAI=indicatori in plata...Domnului", "Luxul nostru de-l doriti, Cu noi la morga veniti, respiram numai formol, fara a mai lua spor, in puroi sa scormoniti, autopsieri sa fiti!", "Siguranta cetateanului trebuie sa inceapa cu siguranta politistului", "Noi lucram la morga, nu cantam la orga", "Ne-ati scazut salariul, nu taiati si sporul"..

La protest participa membri de sindicat de la Prolex, SNPPC, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul", SNPR Decus, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate etc.

Ulterior, acestia vor pleca in mars spre Piata Victoriei.



Liderul sindical a vorbit si despre deficitul de personal

"Avem si probleme de personal in MAI, de 27-30.000 de functii. Ganditi-va ca acest deficit de personal nu poate fi compensat decat prin munca suplimentara, munca suplimentara care pana de curand nu a fost platita, era obligatorie, dar in conditiile in care avem acest deficit fantastic de mare de personal, imaginati-va ca in fapt managerii erau pusi in fata lucrului bine facut si nu puteau sa acorde liberul de drept in natura, pentru ca nu existau oameni la schimb care sa asigure continuitatea pentru ca serviciul nostru, politienesc, din penitenciare, este un serviciu cu caracter continuu, nu se intrerupe, nu putem sa inchidem penitenciarul si nici sectiile de politie, ca si spitalele, de altfel. Sunt cateva institutii in tara aceasta care functioneaza cu caracter continuu, iar sigur, acei oameni trebuie sa primeasca niste bonusuri, munca de noapte trebuie recompensata. Nu oricine poate sa lucreze in acele conditii. Unii dintre noi nici nu vor sa lucreze in astfel de conditii, lucru ce ne duce in continuare la actiuni de protest", a spus presedintele SNPPC.

"Am inceput deja protestele, ne straduim de mult sa convingem Guvernul ca avem o problema cu ceea ce inseamna conditii de munca in penitenciare. Deja avem o lege care stabileste ca in penitenciare conditiile sunt improprii, doar ca de asta nu beneficiaza si angajatii din penitenciare, deci asta ar fi principala noastra revendicare, iar din acest motiv protestam, am inceput inca din august anul trecut, continuam. Guvernul a cerut ragaz sa rezolve din probleme, s-a folosit de acest ragaz, facand nimic. Principalele probleme sunt legate, in ceea ce priveste conditia de munca in penitenciar, sunt legate de starea fizica a penitenciarelor, desi toti politicienii puterii s-au aratat ingrijorati anul trecut de starea jalnica a penitenciarelor", a spus Dumitrascu.

Investitiile in penitenciare s-au redus la jumatate

"Noi cerem un plan serios de investitii si pe cineva care sa fie in stare sa il aplice. Ne asteptam ca in fiecare an sa se faca cate ceva, nu sa se reduca bugetul la jumatate. O alta problema este legata de numarul mare de ore suplimentare nerecuperate. Recent, la cererea noastra, Parlamentul a verificat cadrul legislativ si se pot plati orele suplimentare intr-un anumit cuantum, nesatisfacator, dar este un pas, dar in ceea ce ne priveste ramane insa problema milionului de ore suplimentare nerecuperate. De asemenea, nu excludem sa depunem plangere penala impotriva Ministrului Justitiei si a sefilor din ANP, care gireaza acest furt, ca este un furt, 1 milion de ore suplimentare inseamna bani, iar 1 milion de ore suplimentare inseamna foarte multe vieti de oameni petrecute in penitenciar. De asemenea, problema deficitului de personal ramane, ANP recunoaste ca avem un deficit de aproape 4.000 de posturi fata de statele aprobate si suntem la undeva la 8.000 de posturi fata de standard, standarde care au fost numite tot de catre ANP, nu este o inventie sindicala", a mai spus presedintele FSANP.

