"Hotii au patruns in incinta casei de schimb valutar, au intors camerele de supraveghere spre tavan si au taiat firele de alimentare, dupa care au dislocat seiful in care se afla o o suma importanta de bani, posibil incasarile efectuate in timpul zilei precedente”, potrivit Stirileprotv.

Reprezentantii Serviciului Investigatii Criminale a Inspectoratului de Politie Judetean Arad s-au deplasat la fata locului pentru a stabili valoarea prejudiciului.

Din primele cercetari, se pare ca hotii ar fi actionat in timpul noptii, patrunzand in cladire prin spargerea unei ferestre.

Inainte de a intra, au taiat calburile camerelor de supraveghere video si au indreptat obiectivele in sus.