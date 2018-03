"Numai un somn de calitate este acela care va asigura o viata normala, dar in acelasi timp o viata fericita, o viata in care sunteti sanatosi si in care va place sa traiti in fiecare zi. (...) Sindromul de epuizare are drept consecinta o calitate proasta a somnului. (...) Mai mult de o treime - pana la 45-50% la anumite categorii cu risc - din persoane pot avea tulburari ale somnului. Aceste tulburari de somn sunt prezente si la copii. Aceste lucruri, intervenindu-se precoce, pot avea un raspuns extrem de benefic asupra vietii acestor pacienti cu tulburari de somn", a explicat Ruxandra Ulmeanu.

Medicul Ioana Munteanu, membru in comitetul de conducere al Sectiunii de Somnologie al Societatii Romane de Pneumologie, a precizat ca se recomanda 6-8 ore de somn continuu.

"Somnul este - alaturi de nutritie si activitatea fizica - baza vietii noastre sanatoase. Stim ca dormim aproximativ o treime din viata noastra", a spus medicul.

Potrivit acesteia, pe primul loc intre tulburarile de somn este insomnia, care este prezenta la 30-45% dintre adulti. O alta tulburare de somn este apneea in somn, cu o prevalenta de 4-9%.

Medic: Persoanele care au apnee in somn risca sa adoarma la volan

Medicul Oana Claudia Deleanu, membru in Comitetul director al Societatii Europene de Somnologie, a explicat ca cei care sufera de apnee in somn prezinta un risc ridicat de a adormi la volan.

"Aceste persoane care sunt somnolente in timpul zilei risca sa adoarma la volan. (...) Terapia sindromului de apnee in somn se face cu aer cu presiune pozitiva continua. Nu exista nicio pastila, din pacate, care sa iti deschida mecanic gatul in timpul somnului. Noi ar trebui sa evaluam cam 200.000 de pacienti pe an. Evaluam cam 5.000 prin munca voluntara in vreo 75 de laboratoare de somnologie. Jumatate din pacientii care ar trebui sa se trateze accepta ideea de tratament, dar pe termen lung numai 10% din ei raman cu aparatele. De ce? Pentru ca in primul rand le platesc din buzunar", a aratat medicul.

Vicepresedinte Asociatiei pentru Tulburari de Somn la Copii si Adolescenti, Cristina Anghel, a mentionat ca multe dintre tulburarile de somn de la adulti se regasesc si la copii.

"Stim deja ca somnul la copil este esential pentru dezvoltarea neurocognitiva, emotionala si fizica, mai ales ca un copil isi petrece 40% din copilarie dormind. (...) Un copil odihnit este un copil echilibrat, este vesel. Un copil neodihnit este un copil agitat, iritabil, cu o toleranta scazuta la frustrare", a spus medicul.

Ea a citat un studiu care releva ca unul din 10 copii din Romania risca sa dezvolte o tulburare respiratorie in timpul somnului. "Prevalenta tulburarilor respiratorii de somn la copiii cu obezitate poate sa atinga cifre de pana la 59%. Cu cat copiii dorm mai putin, cu atat creste prevalenta obezitatii", a sustinut doctorul.

Potrivit specialistilor, persoanele care dorm noaptea fara intreruperi prezinta rate mai scazute de hipertensiune arteriala, diabet, obezitate si alte boli cronice.

Sursa: Agerpres.