Proiectul se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

In expunerea de motive, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a precizat ca maratonistul este singurul est-european care a reusit sa termine ultramaratonul de la Cercul Polar, pentru al treilea an consecutiv.

"Transformarea incredibila a unei constiinte – de la un infractor la un invingator al unei curse considerate ca fiind cel mai greu ultramaraton din lume – a creat un exemplu apreciat si promovat de toata presa romaneasca si internationala. Performanta nu e doar pentru reabilitarea lui Tiberiu Useriu. Aceasta performanta este despre cum sa-i reabilitezi pe altii prin exemplul lui Tiberiu Useriu”, mai scrie in expunerea de motive, potrivit news.ro.

Bistriteanul Tiberiu Useriu, in varsta de 44 ani, a reusit sa castige, in noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oara consecutiv din tot atatea participari, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, avand in vedere ca se desfasoara in zona Cercului Polar.