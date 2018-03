Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Politia Rutiera a decis, vineri dimineata, inchiderea circulatiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 21A, intre Baraganu si Tandarei (km 0+000 – km 23+366), judetul Constanta, si au instituit restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe DN 2C, intre Tovarasia si Slobozia (km 48+000 – km 79+400), judetul Ialomita, din cauza ninsorii, a viscolului puternic la sol si a vizibilitatii reduse.

Atat inchiderea circulatiei pe DN 21A, cat si instituirea restrictiei de tonaj pe DN 2C, s-au aplicat de la ora 9:00.



"Reprezentantii CNAIR SA actioneaza in permanenta in toate zonele afectate, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta", se spune intr-un comunicat al Companiei de Drumuri.

CFR SA: Toate magistralele de cale ferata sunt deschise

CNAIR face apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate.Toate magistralele de cale ferata erau deschise si operationale vineri dimineata, la 8:30, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo nefavorabile, in special pe raza judetelor din jumatatea de sud a tarii, unde ningea viscolit, informeaza CFR SA.

"Pana la aceasta ora nicio linie de cale ferata nu a fost inchisa, insa pe raza regionalelor de cale ferata Craiova si Constanta circulatia pe anumite segmente de cale ferata se desfasoara in conditii speciale, masura necesara pentru a permite continuitate in traficul feroviar, dar si posibilitatea de a interveni cu pluguri pentru deszapezire", mentionau reprezentantii companiei.

Din cauza ninsorii viscolite, pe sapte sectii CF din jumatatea de sud a tarii, erau inscrise in circulatie doar trenurile tractate cu locomotive Diesel.

Tronsoanele pe care se circula in conditii speciale, doar cu locomotive Diesel, erau Caracal – Corabia, Caracal Podu Olt, Rosiori Nord – Alexandria, Rosiori Nord – Turnu Magurele, Craiova – Calafat, Craiova – Pitesti si Tulcea – Medgidia. De asemenea, intre Bucuresti - Lehliu si Videle - Giurgiu se actiona cu pluguri de zapada, pentru a mentine circulatia trenurilor in conditii oprime.

CFR SA mentine permanent legatura cu toti operatorii de transport feroviar de calatori si de marfa (OTF) astfel incat, functie de evolutia vremii, traficul feroviar sa fie asigurat pe toate magistralele feroviare. In situatia in care sunt necesare modificari de grafic, toti operatorii de transport feroviar de calatori sunt avizati, astfel incat acestia sa poata publica pe site-urile proprii informatii actualizate despre trenurile inscrise in grafic.

CNAIR: Circulatia rutiera pe DN 23B, intre Maicanesti si Ciorasti, inchisa

Circulatia rutiera pe DN 23B, intre Maicanesti si Ciorasti, a fost inchisa vineri dimineata, incepand cu ora 8:30, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic la sol si a vizibilitatii reduse, a informat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

De asemenea, pe DN 2F, intre Vladia si Vaslui, judetul Vaslui, incepand cu ora 8:30, a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.



CNAB: Traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna



"Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. Unele zboruri pot inregistra intarzieri la decolare, determinate in principal de degivrarea aeronavelor, intarzieri care, punctual, pot atinge si chiar depasi 40 de minute. Pe ambele aeroporturi ale Capitalei se intervine constant cu utilaje proprii pentru a se asigura operarea in conditii de siguranta. Infrastructura aeroportuara este operationala, fiind asigurate conditiile pentru mentinerea suprafetei de miscare in conditii optime", precizeaza CNAB intr-un comunicat remis , precizeaza CNAB intr-un comunicat remis AGERPRES

Restrictie de tonaj pe DN 22, intre Ramnicu Sarat si Balta Alba

Traficul aerian se desfasura in conditii de iarna, vineri dimineata, pe Aeroportul International Henri Coanda si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, fiind inregistrate, punctual, intarzieri de peste 40 de minute la decolare pentru degivrare, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Politia Rutiera au instituit vineri dimineata, incepand cu ora 8:30, pe DN 22, intre Ramnicu Sarat si Balta Alba (km 2+800 – km 30+000), judetul Buzau, restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone.

Potrivit unui comunicat al CNAIR, masura a fost luata din cauza ninsorii abundente si a viscolului ce determina vizibilitate redusa.

CNAIR: Restrictii de tonaj pe DN 13A si pe DN 13 B

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Politia Rutiera au instituit, vineri dimineata, incepand cu ora 7:00, restrictii de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe DN 13A, intre Odorheiu Secuiesc si Miercurea Ciuc, si, incepand cu ora 8:30, pe DN 13B, intre Praid si Gheorghieni, judetul Harghita, informeaza CNAIR.

Masura a fost luata din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce determina vizibilitate redusa.

CFR Calatori: 41 de trenuri anulate, vineri dimineata

CFR Calatori a anulat vineri dimineata 41 de trenuri de calatori din cauza conditiilor meteo nefavorabile, informeaza compania.

Poti verifica lista trenurilor anulate aici.

La ora 7:00, era anulate trenuri pe rutele Bucuresti Constanta si retur, Bucuresti-Fetesti si retur, Bucuresti-Tulcea si retur, Tulcea-Medgidia, Ciulnita-Slobozia Veche si retur, Caracal-Corabia si retur, Lotru-Piatra Olt, Piatra Olt-Potcoava si retur, Potcoava -Caracal si retur, Caracal-Slatina, Statina - Piatra Olt, Piatra Olt-Craiova, Craiova-Bailesti si retur, Rosiori-Turnu Magurele si retur, Alexandria-Rosiori Nord, Buzau-Constanta si retur, Craiova-Sibiu si retur, Piatra Olt-Pitesti si retur etc.



"Pe raza Sucursalelor din S-E tarii s-a instituit Comandamentul de iarna si echipele feroviare din unitati (revizii, depouri, etc) sunt pregatite pentru interventie in vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii in siguranta a calatoriei cu trenul. In zonele afectate au fost retrase automotoarele si introduse locomotive diesel prevazute cu pluguri pentru deszapezire", precizeaza reprezentantii CFR Calatori.

Infotrafic: Circulatie oprita pe A2 Bucuresti Constanta, la km 64

Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe sensul catre Constanta al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, la km 64, dupa ce un tir a lovit glisiera mediana si a blocat toate cele trei benzi de rulare, informeaza, intr-un comunicat de presa, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Totodata, in judetul Valcea, DN7 este blocat intre Golesti si limita cu judetul Arges, dupa ce mai multe tiruri au ramas inzapezite.

De asemenea, se circula cu restrictie pe DN 13A, intre Miercurea Ciuc si Odorheiu Secuiesc, si pe DN 7, intre Golesti si limita cu judetul Arges (in judetul Valcea) pentru autovehiculele cu masa de peste 7,5 t, din cauza ninsorii abundente.

Potrivit sursei citate, 19 trenuri sunt anulate, vineri, pe rutele Pitesti - Piatra Olt, Craiova - Sibiu, Craiova - Bailesti, Alexandria - Rosiori Nord, Caracal - Corabia, Piatra Olt - Caracal, Piatra Olt - Slatina, Lotru - Piatra Olt, Rosiori Nord - Turnu Magurele, alte 4 trenuri, pe ruta Bucuresti - Constanta, si 2, pe ruta Bucuresti - Tulcea.

In ceea ce priveste traficul naval, Bara Sulina este inchisa, din cauza vantului puternic, iar traficul aerian se desfasoara fara probleme deosebite.