Viorica Dancila a precizat ca se afla in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a se asigura ca se ofera ajutorul necesar.

"Am aflat cu durere despre accidentul produs la o uzina chimica din Cehia, in urma caruia si-au pierdut viata mai multe persoane, intre care si cetateni romani. Transmit intreaga mea compasiune si solidaritate familiilor indurerate. Sunt in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Externe, care a luat imediat toate masurile de urgenta si a facut toate demersurile necesare pentru ca familiile victimelor cetatenilor romani sa primeasca asistenta consulara de care au nevoie", a afirmat Viorica Dancila, conform unui comunicat transmis de Guvern, potrivit Agerpres.

Cinci romani au murit in explozia de la uzina din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, a informat MAE. Uzina era specializata in productia de cauciuc sintetic si polistiren.