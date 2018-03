Baiatul a fost surprins de profesorul de serviciu, in timp ce le arata colegilor cum functioneaza dispozitivul.

Elevul a fost predat celei mai apropiate patrule de jandarmi.

"Profesorul de serviciu al unei institutii de invatamant preuniversitar din municipiul Giurgiu a observat joi un elev in timp ce se juca pe holul liceului cu un dispozitiv cu electrosocuri, aratandu-le celorlalti colegi cum functioneaza, si a sesizat patrula Jandarmeriei aflata in misiune in acea zona”, se arata in comunicatul de presa al IJJ Giurgiu, potrivit Stirileprotv.

Jandarmii au stabilit ca baiatul are 18 ani si este din Calugareni. Pe numele lui au fost intocmite actele de sesizare pentru portul fara drept al obiectelor periculoase in sediul institutiilor publice.

Dispozitivul a fost ridicat.