Tibi Useriu a vorbit despre cele mai grele momente prin care a trecut de-a lungul celor trei zile de concurs.

"Dupa trei zile de concurs, cam toate momentele devin grele, la un moment dat. (…) Nu mi-a fost usor. La un moment dat, mi-a degerat un deget de la piciorul stang, dupa care mi-am schimbat putin mersul si mi-am schimbat putin toata cadenta si am inceput sa am probleme la picioare, rani. Dar bineinteles ca stiam ce ma asteapta, cumva am gestionat situatia asa cum am putut, pana la finalul cursei”, a marturisit Tibi Useriu, potrivit Europafm.

Bistriteanul recunoaste ca este obosit si ca a luat medicamente timp de cinci zile, pentru a combate infectiile.

"Sunt putin obosit, zburam de 16 ore si n-am avut timp de recuperare. Din punct de vedere fizic, m-am refacut. Am stat pe antibiotice primele cinci zile, pentru ca aveam ceva infectii. (…) Cel mai rau am venit anul trecut, aveam mult mai multe degeraturi, mult mai multe rani. Din punct de vedere fizic, anul acesta sunt destul de bine”, a adagat el.

In ceea ce priveste planurile de viitor, Useriu a declarat ca intentioneaza sa ia o pauza de la aceasta competitie, dar nu este sigur inca.

"Ce urmeaza, nu stiu. Cred ca in competitia aceasta o sa fac o pauza, dar nu zic sigur, pentru ca nu se stie. Dar va trebui sa mai fac si altceva. Asta o am de trei ori, cam stiu ce e acolo, n-o sa mai fie nou pentru anul viitor”, a mentionat Tiberiu Useriu.