"Am vazut o foarte mare preocupare, in special a dumneavoastra, despre acest aspect, dar eu nu pot sa precizez decat inca o data ce am mai precizat: institutiile sunt in paza dispozitivelor de jandarmi si, in afara de aceste dispozitive, care au obligatia de a asigura accesul persoanelor in acele institutii, vorbim particular despre situatia de ieri de la Inalta Curte, era notificat un protest.

Eu n-am solicitat Jandarmeriei si nimeni n-a solicitat Jandarmeriei sa suplimenteze aceste dispozitive. Mai mult decat atat, nici nu mi se pare normal, si ar trebui sa acceptam cu toti, ca nu poate nici ministrul, nici o alta persoana sa solicite Jandarmeriei sa faca altceva decat sa aplice legea. Iar jandarmeria a aplicat legea", a spus Carmen Dan, citata de b1.ro.