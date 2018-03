In fiecare an, in ultima duminica din luna martie, romanii isi dau ceasul cu o ora inainte. Anul acesta, in noaptea de 24 spre 25 martie, ora 3:00 va deveni ora 4:00. Astfel, ziua de 25 martie va avea doar 23 de ore.

Trecerea la ora de vara a fost propusa pentru prima data de un entomolog din Noua Zeelanda, George Vernon Hudson, in anul 1895, iar 110 tari din intreaga lume folosesc astazi acest mecanism, potrivit Mediafax.

In tara noastra, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932, suspendata in mare parte din perioada comunismului si reluata in anul 1979.

La inceputul acestei luni, deputatul PMP, Marius Pascan, sustinut de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a depus la Senat o propunere legislativa de renuntare la trecerea la ora de vara.

"Potentialele efecte negative inclusiv asupra sanatatii populatiei ale modificarii bianuale ale ore au fost subliniate inclusiv la nivelul Parlamentului European, solicitandu-se prin vot majoritar o rezolutie la nivelul Consiliului European pentru revizuirea regimului actual al orei de vara", precizeaza initiatorul in expunerea de motive, potrivit Hotnews.

Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa evalueze avantajele si dezavantajele schimbarii orei si sa prezinte "daca este necesar" o revizuire a directivei.

Ce spun medicii despre trecerea la ora de vara

Specialistii sunt de parere ca organismului uman ii ia, in medie, o saptamana, pentru a se adapta la ora de vara. Daca pentru un om obisnuit, schimbarea nici nu va fi resimtita, in cazul persoanelor care sufera de anumite probleme de sanatate, efectele trecerii la ora de vara ar putea fi mai serioase.

"Cei mai multi dintre noi isi vor ajusta ceasul biologic destul de rapid. Dupa cateva zile se vor obisnui cu noul program. Totusi, pentru anumite grupuri de oameni, cei care sufera de depresie sau de probleme cardiace, unele cercetari sugereaza ca dezvolta un risc mai mare de sinucidere, respectiv, atacuri de cord", informeaza Xiaoyong Yang, profesor asistent la Universitatea Yale.

Pentru ca trecerea la ora de vara sa nu ne afecteze, este indicat sa facem cat mai multa miscare, sa respectam orele de somn si sa adoptam un stil de viata sanatos.