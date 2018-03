Dupa ce, ieri, Laura Codruta Kovesi a castigat procesul intentat jurnalistilor Antena 3, iar judecatorii au decis ca sefa DNA trebuie sa primeasca de la acestia despagubiri morale in suma de 300.000 de lei, jurnalistii postului au numit sentinta "o incercare de prigonire a trustului".

Directorul Antena 3, Mihai Gadea, s-a declarat "socat" de decizia instantei si a afirmat ca in nicio tara din lume seful unei institutii nu da jurnalistii in judecata pentru ca si-au exercitat dreptul la libera exprimare.

„Este absolut socant! Pe de alta parte, tinand cont de modul in care au cerut dosarul cei de la CNA la ultimul termen instantei civile... probabil ca aici este cheia. Noua ne este limpede ce se intampla in aceste zile. Totul este la vedere: dupa ce v-am luat sediile, acum va luam si apartamentele, pentru ca cine isi imagineaza ca are 300.000 de lei sa-i plateasca doamnei Kovesi aceste pagube care n-au fost demonstrate in niciun fel? Ce mesaj se da astazi jurnalistilor liberi din Romania? Cine nu e in unitatile militare, cine nu e in divizia de presa care executa intocmai si la timp ordinele care sunt date pentru sclavii din presa, aceia n-au niciun fel de problema. Pentru cei care ridica intrebari, in cazul meu am ridicat o singura intrebare, nu era nimic ofensator, nimic denigrator“, a declarat realizatorul „Sinteza Zilei“.

Sursa foto: adevarul.ro.



Mihai Gadea spune ca va merge cu procesul si la CEDO, daca va fi nevoie, deoarece vede acest demers ca pe o lupta pentru a-si pastra libertatea de exprimare.

Gadea sustine ca in nicio tara din lume seful unei institutii de forta nu da in judecata jurnalisti pentru ca si-au exercitat dreptul la libera exprimare. "E limpede, este o intimidare, vor sa transmita un mesaj de forta, este cea mai mare suma castigata vreodata in instanta impotriva unor jurnalisti, si mesajul de forta este: va rupem cu bataia, v-am luat sediile, acum va luam si banii. Eu le transmit sa nu se bazeze pe lasitatea noastra, sa nu se bazeze pe faptul ca vom ceda“, a mai spus Mihai Gadea.

Directorul postului s-a aratat siderat de faptul ca trebuie sa ii ceara scuze public sefei DNA, deoarece asa au decis judecatorii.

„Adica 300.000 de lei si toti sa mergem la DNA: «sarut mana, doamna faraoanca, ne cerem scuze». Asa a zis instanta, sa ne cerem scuze. Pentru ce? Pentru faptul ca spunem adevarul si ca ne facem datoria. Nimeni, dar nimeni nu trebuie sa inteleaga din aceasta speta ca se napusteste sefa unei institutii de forta impotriva unor jurnalisti si aia incep sa tremure", a mai spus el.

Marti seara, in platoul emisiunii "Sinteza zilei" a fost adus un borcan in care s-au strans primele donatii, iar Codrin Stefanescu se numara printre cei care au pus in recipient o suma de bani.

„Reactia publicului este fantastica. Extrem de multe mesaje din partea celor care vor sa doneze un chior, inclusiv mesaje de peste hotare, avalansa de mesaje. Va multumesc! Nu facem asta pentru noi, e foarte importanta reactia dvs. Daca vrea bani, sa-i dam bani", a mai spus Mihai Gadea, in emisiunea sa de la Antena 3.