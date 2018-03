Cadrele didacice de la Scoala Gimnaziala "Ion Creanga", unde invata baiatul, sunt cele care au chemat Ambulanta.

"Acest copil are urme de agresiune, vanataie sub ochiul stang si mai multe vanatai pe membrele inferioare si pe fese si se afla la evaluare medicala", a declarat seful UPU, Adrian Zoican, potrivit Stirileprotv.

Reprezentantii Serviciului Interventie in domeniul Asistentei Sociale au stabilit ca baiatul a fost abuzat fizic si verbal de concubina tatalui sau.

"La sesizarea cadrelor didactice, un psiholog din cadrul Directiei l-a consiliat psihologic si l-a insotit la spital, unde acesta se afla sub supraveghere medicala. Un specialist l-a contactat telefonic pe tatal copilului, care a declarat ca va reveni in cel mai scurt timp posibil; se analizeaza oportunitatea instituirii plasamentului in regim de urgenta pentru minor", a anuntat seful Serviciului, Cristiana Niculescu.