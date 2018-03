Cei doi se certau destul de des, iar femeia alegea sa se refugieze in centrul respectiv. Barbatul de 43 de ani venise sa o convinga sa se intoarca acasa, iar, la un moment dat, a scos un cutit si a lovit-o pe femeie in zona capului, dupa care a fugit.

In jurul orei 22:00, barbatul a mers singur la sediul IPJ Vrancea, unde s-a predat.

Oamenii legii l-au retinut pana la venirea colegilor din Ramnicu Sarat, care l-au dus pe individ la audieri.

Politistii au intocmit un dosar penal pe numele barbatului.

Femeia este in stare stabila, dar in functie de cum va evolua starea sa de sanatate, procurorii vor lua si masurile impotriva individului.

"La data de 21 martie, politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, in urma activitatilor specifice desfasurate, au dispus retinerea unui barbat in varsta de 43 de ani, din Ramnicu Sarat. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca ieri, 20 martie, banuitul ar fi folosit un cutit in timpul unui conflict spontan pe care l-a avut cu fosta concubina, pe raza municipiului Ramnicu Sarat, rezultand ranirea acesteia. Politistii au dispus masura retinerii barbatului pentru 24 de ore”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, Mihail Draghiciu, potrivit Digi24.