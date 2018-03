In cadrul testelor, betanina, care confera sfeclei rosii culoarea sa distincta, a suprimat modificarile la nivel chimic asociate cu moartea neuronilor.

Oamenii de stiinta prevad posibilitatea dezvoltarii unor medicamente pe baza acestui component in scopul incetinirii evolutiei devastatoare a bolii Alzheimer.



"Informatiile noastre sugereaza ca betanina, un compus din extractul de sfecla rosie, se preconizeaza a fi un inhibitor promitator al anumitor reactii chimice din creier implicate in evolutia bolii Alzheimer", a declarat Li-June Ming, cadru didactic la Universitatea din Florida de Sud, unul dintre principalii autori ai studiului.

"Acesta este doar primul pas"

, a adaugat el.

Un semn distinctiv al bolii Alzheimer identificat in creierul persoanelor diagnosticate cu aceasta il reprezinta depozitele de blocuri dense de proteine lipicioase numite beta-amiloide. Cand aceste peptide se ataseaza de metale precum fier sau cupru se pliaza in mod anormal si se unesc in grupuri, a explicat Ming. Acest lucru provoaca declansarea proceselor inflamatorii si oxidative si ulterior duce la la "ruginirea" si la moartea neuronilor, scrie Agerpres.

In cadrul testelor efectuate in laborator, adaugarea betaninei la combinatia de beta-amiloide atasate de cupru a redus oxidarea cu 90%, noteaza sursa citata. Acest rezultat semnificativ sugereaza ca plierea anormala a peptidelor a fost suprimata.



"Nu putem spune ca betanina stopeaza complet plierea anormala, insa putem afirma ca aceasta reduce oxidarea", a declarat Darrell Cerrato din cadrul aceleiasi universitati, participant la aceasta cercetare.



"Un nivel mai mic de oxidare poate preveni intr-o anumita masura plierea eronata, poate chiar pana la punctul in care incetineste agregarea peptidelor de beta-amiloid, cauza principala a (declansarii bolii) Alzheimer", a adaugat Cerrato.

Concluziile studiului au fost prezentate in cadrul editiei a 255-a a congresului national al Societatii Americane de Chimie, desfasurata la New Orleans.