"Va puteti lua ramas-bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 martie si vineri 23 martie, la Galeria Mobius, Str. Mendeleev D.I. nr. 2, Sector 1, Bucuresti. Dorinta exprimata in nenumarate ocazii a fost ca la moarte sa fie incinerat. Asadar, incinerarea are loc sambata 24 martie, la Institutul de Medicina Legala Mina Minovici, ora 10 a.m.", se precizeaza intr-un anunt postat pe pagina de Facebook a jurnalistului.

Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara, la domiciliul sau din localitatea Voluntari. Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui. Potrivit unor surse, jurnalistul ar fi murit din cauza unui stop cardio-respirator.