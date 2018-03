Pana joi la ora 10:00, "vremea se va mentine deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fata de mediile climatologice specifice perioadei. Temperaturile vor fi negative noaptea si dimineata in toata tara, iar in cea mai mare parte a Moldovei si ziua.

Pe parcursul zilei de miercuri aria precipitatiilor se va extinde treptat dinspre sud-vest si va cuprinde cea mai mare parte a tarii, iar in jumatatea de sud a teritoriului si la munte, izolat, cantitatile de apa vor depasi 10...15 l/mp.

In zona montana vor fi ninsori, iar in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si de Curbura se va depune strat nou de zapada, local mai consistent.

In Oltenia, Muntenia si Dobrogea vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si trecator se va forma polei sau ghetus, iar in restul teritoriului vor predomina ninsorile.

Vremea deosebit de rece se va mentine pana spre sfarsitul saptamanii si vor mai fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare in majoritatea regiunilor, cu o probabilitate mai mare de aparitie pe parcursul zilelor de joi si vineri, in special in sud, in sud-est si la munte", anunta meteorologii.