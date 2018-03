"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada Sarbatorilor Pastelui romano-catolic (30 martie – 2 aprilie 2018), pe intreg teritoriul ungar se aplica restrictii de circulatie pentru autovehiculele de transport marfa,a caror masa totala depaseste greutatea de 7,5 tone, dupa cum urmeaza:

29 martie 2018, ora 22:00, ora locala, pana pe 30 martie 2018, ora 22:00, ora locala;

31 martie 2018, ora 22:00, ora locala, pana pe 2 aprilie 2018, ora 22:00, ora locala.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Budapesta: +36 1 384 7689, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Ungaria: +36 305 356 912.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet budapesta.mae.ro, mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia „Calatoreste in siguranta”, care ofera informatii si sfaturi de calatorie", se arata intr-un comunicat MAE.