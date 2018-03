"In cazul pasagerilor care se afla la mai putin de un rand si la mai putin de doua locuri in lateral fata de pasagerul contagios exista o probabilitate de infectare de cel putin 80%", se indica intr-un studiu realizat de oamenii de stiinta respectivi. "Pentru toti ceilalti pasageri, probabilitatea de contaminare este mai mica de trei procente", au adaugat acestia.

Publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), studiul realizat de cercetatori de la Universitatea Emory si de la Institutul de Tehnologie din Georgia este primul care cuantifica probabilitatea ca o persoana se se imbolnaveasca daca sta in avion in proximitatea unui pasager contagios.

In mod traditional, recomandarile de sanatate publica prevad ca pasagerii asezati cu pana la doua randuri de persoana contagioasa sa fie monitorizati pentru anumite boli transmisibile.



Acest studiu "contrazice opinia populara ca, daca o persoana tuseste sau stranuta, indiferent unde este asezata, aceasta va contamina intregul avion", a declarat Robert Glatter, un medic de la Lenox Hill Hospital din New York, care nu a fost implicat in cercetare.

Pentru acest studiu, oamenii de stiinta au urcat in zece zboruri din Statele Unite si au observat cu scrupulozitate miscarile pasagerilor pentru a determina riscul de infectii, cum ar fi sindromul respirator acut sever (SRAS) sau gripa, care se raspandesc prin mici picaturi in aer si pe suprafete, scrie Agerpres.

Prelevarile de virusi respiratori de pe masutele scaunelor si de pe centuri nu au indicat nici o urma a prezentei acestora, ceea ce sugereaza ca majoritatea bolilor sunt transmise prin stranut sau tuse.



"Spalarea mainilor si folosirea dezinfectantelor sunt moduri importante de a reduce riscul de a va imbolnavi in timpul unei calatorii cu avionul", a indicat Glatter.

Cercetatorii au avertizat, de asemenea, ca in cazul in care unii dintre membrii echipajului sunt contagiosi acestia ar putea infecta in medie 4,6 pasageri pe zbor.



"Este prin urmare necesar ca insotitorii de zbor sa nu zboare atunci cand sunt bolnavi", a avertizat studiul.