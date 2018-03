"Dosarul penal vizeaza savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata de catre un medic specialist chirurgie cardiovasculara din cadrul unei unitati medicale din Targu Mures, constand in aceea ca, in repetate randuri, acesta a conditionat actul medical, respectiv operatii asupra unor pacienti, de primirea unor sume de bani.

In fapt, la data de 03.05.2017, o persoana a formulat denunt la sediul D.G.A. –S.J.A. Mures din care reiesea faptul ca medicul i-a pretins o suma de bani pentru efectuarea unei interventii chirurgicale. Denuntul a fost inregistrat la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, ofiterii S.J.A. Mures fiind delegati pentru desfasurarea unor activitati procedurale", precizeaza sursa citata.