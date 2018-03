In perioada 19 martie, ora 18:00 – 20 martie, ora 15:00, "temporar se vor semnala precipitatii in general moderate cantitativ - se vor cumula in jur de 15 l/mp. Mai ales seara si la inceputul noptii de luni spre marti acestea vor fi sub forma de lapovita si ploaie, favorizand depunerile de polei, apoi treptat va predomina ninsoarea.



Va continua sa ninga pana marti, in orele amiezii, astfel ca se va depune strat nou de zapada, ce va totaliza in jur de 7...12 cm, izolat posibil 15 cm.



Vantul va avea intensificari trecatoare, cu viteze de pana la 35...40 km/h.

Vremea se va mentine deosebit de rece, astfel ca minima termica in dimineata zilei de marti va fi de -3...-2 grade, iar maxima zilei de 0...1 grad.

In noaptea de marti spre miercuri temperatura minima va fi de -7...-5 Grade, mai coborata la periferia orasului", reiese din prognoza meteo pentru Bucuresti.