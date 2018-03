O dieta bogata in grasimi in timpul alaptarii la san poate expune copiii unui risc crescut de diabet

Copiii alaptati la san de femei care consuma o dieta bogata in grasimi sunt predispusi unui risc mai mare de obezitate si de pubertate precoce, conform rezultatelor unui studiu prezentat duminica in Statele Unite in cadrul ENDO 2018, congresul din acest an al Societatii pentru Endocrinologie, relateaza Xinhua.