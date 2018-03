Curentul electric va fi oprit intre orele 9:00-13:00 in Buftea, (RAJA SA-PUT APA PT 7178), 9:00-17:00 in Tunari, Str. 9 Mai si strazile adiacente, Localitatea Berceni, str. Mihai Bravu, 1 Decembrie, Oituz, Campului, Libertatii, Marasesti si strazile adiacente, iar in intervalul 11:00-14:00, in localitatea Buftea, strada Industriilor si strazi adiacente.

In judetul Giurgiu, luni, intre orele 8:00-16:00, curentul va fi oprit in localitatea Cetatea, pe strada Principala si strazile adiacente, intre 8:30-16:30, in Girgiu, pe strada Cetatii, Verii si Plevnei si in Prundu, pe strada Anexei si strazile adiacente, iar intre 9:00-17:00, in localitatea Hulubesti, strada Voinescu, Paul Venculescu si strazile adiacente, potrivit E-distributie.