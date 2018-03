"Actiunea este foarte dificila din cauza conditiilor meteo, a zonei in care se afla grupul, necesitand mare atentie din partea salvatorilor, dar si o interventie foarte rapida, tinand cont ca in grup sunt si 16 copii", se arata pe pagina de Facebook a Salvamont Romania - Dispeceratul National Salvamont, potrivit Agerpres.

Din cauza evolutiei si conditiilor meteo, in zona respectiva s-a depus un strat de gheata pe versanti, iar turistii nu au coltari si piolet, care ar fi necesare pentru deplasarea in siguranta a acestora. Din acest motiv, echipa de interventie, formata din sase salvatori montani din cadrul Salvamont Mures, a decis sa coboare persoanele aflate in dificultate cu tehnici de corzi.

Persoanele din grup nu au anuntat ca au afectiuni medicale, dar apropierea serii impune finalizarea actiunii foarte repede, mai informeaza Dispeceratul National Salvamont.