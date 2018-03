"Incepand din dupa-amiaza zilei de sambata, aria ploilor va cuprinde vestul si nord-vestul tarii, precum si zonele montane aferente si se vor cumula cantitati de apa local de peste 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp. In a doua parte a noptii de sambata spre duminica, in nord-vestul tarii vor fi precipitatii mixte si conditii de polei. Vantul va sufla moderat, temporar cu intensificari in general de 50...55 km/h.

Vantul va avea intensificari si in celelalte regiuni, cu viteze mai mari, ce vor atinge 55...65 km/h, in cursul noptii in regiunile sud-estice; la munte, in special pe crestele Carpatilor Meridionali, vantul va sufla tare, cu rafale de peste 80...90 km/h", se arata in atentionarea, care este in vigoare pana duminica la ora 08:00.

Lapovita si ninsoare in jumatatea de nord a Moldovei si zona Carpatilor Orientali

In intervalul 17 martie, ora 18:00 – 18 martie, ora 08:00, "in jumatatea de nord a Moldovei, precum si in zona Carpatilor Orientali vor fi precipitatii la inceput mixte, ce vor favoriza local depuneri de polei, apoi sub forma de ninsoare. Local se va depune strat de zapada. Vantul va prezenta intensificari, cu viteze de 50…55 km/h, iar la munte peste 70 km/h viscolind temporar ninsoarea", sustin meteorologii.