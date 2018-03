"Sectia pentru procurori constata ca dispozitiile art. 51 al Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor instituie un cadru legal privind revocarea din functiile de conducere, stabilind nu doar situatiile in care aceasta poate interveni si titularii propunerii, ci si aspectele ce trebuie analizate cu ocazia verificarii celor patru componente manageriale: organizarea eficienta a activitatii, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatii si aptitudinile manageriale. (...) Se constata ca, in cuprinsul propunerii de revocare, cu ocazia dezvoltarii celor 20 de motive, nu s-a facut referire punctual la niciuna dintre atributiile legale incalcate, nefiind specificata expres componenta manageriala vizata", se arata in motivare.

Conform aceleiasi surse, ministrul Justitiei a indicat de la inceput ca analiza sa a vizat organizarea eficienta, comportamentul, comunicarea, asumarea responsabilitatii si aptitudinile manageriale, iar dupa prezentarea primelor zece motive au fost indicate temeiuri ale revocarii, dar singurele care se incadreaza in temeiul dispozitiilor legale sunt cele privind "folosirea nelegala de catre procurorul sef al DNA a resurselor umane si materiale", in sensul deturnarii DNA de la scopul si competentele sale legale, "o repartizare nelegala a sarcinilor" si "un comportament vadit neconstitutional".



"De asemenea, in sedinta Sectiei pentru procurori din data de 27 februarie 2018, titularul prezentei propuneri de revocare a invederat ca aceasta vizeaza toate cele 4 componente ale atributiilor manageriale. Cu toate acestea, se observa existenta unei enumerari generice a componentelor manageriale, fara o individualizare concreta a resurselor nelegal folosite, a deficientelor comportamentale, a atributiilor legale neindeplinite sau a aptitudinilor manageriale inexistente sau manifestate defectuos", se precizeaza in motivare.

CSM: Interpretarea anumitor dispozitii penale, in mod diferit de cea ulterioara a CCR, nu echivaleaza cu o incalcare a atributiei

Avizul negativ privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA a fost motivat si inaintat decidentilor, a anuntat vineri Sectia pentru procurori a CSM. "In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului Justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca hotararea nr. 52 din 27 februarie 2018 a fost motivata si inaintata decidentilor pentru a dispune masurile legale", a informat CSM.Sectia pentru procurori mai arata, in motivarea deciziei, ca s-a imputat procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, generarea a 3 conflicte juridice de natura constitutionala, ce denota un comportament lipsit de loialitate constitutionala, comportament sanctionat in doua conflicte de natura constitutionala constatate de CCR prin Deciziile 68/2017 si 611/2017, scrie Agerpres

Sursa citata precizeaza ca, in opinia ministrului Justitiei, constatarea unui singur conflict juridic de natura constitutionala nu are aptitudinea de a determina revocarea, insa situatia este diferita in cazul existentei a 3 astfel de sesizari intr-un singur an, dintre care 2 admise, deoarece poate fi retinut un comportament constand in incalcarea sistematica a Constitutiei.



"Analizarea incalcarii sistematice a Constitutiei presupune, in opinia Sectiei pentru procurori, circumscrierea sa prezentului cadru procesual si se concretizeaza intr-o cercetare a modalitatii de indeplinire a atributiilor prevazute de lege si regulamente. Una dintre atributiile procurorului-sef directie, mentionata la articolul 7 litera a) din Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie, o constituie conducerea si coordonarea intregii activitati a Directiei Nationale Anticoruptie, cu luarea masurilor pentru buna organizare si functionare a acesteia", se mentioneaza in motivare.

Sectia apreciaza insa ca interpretarea anumitor dispozitii penale si procesual penale, intr-o maniera diferita de interpretarea ulterioara a Curtii Constitutionale a acelorasi dispozitii, nu poate echivala cu o incalcare a atributiei mentionate.

Sectia pentru procurori are in vedere considerentele deciziei numarul 838/27.05.2009, in cuprinsul carora Curtea Constitutionala, dupa constatarea unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca, pe de o parte, si Parlamentul Romaniei si Guvernul Romaniei, pe de alta parte, retine ca: potrivit articolului 147 alineatul (4) din Constitutie - "Deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor".