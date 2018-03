Tanara a reusit sa filmeze intreg incidentul si a raspandit imaginile in mediul online.

"Am intrat in spital pe la Poarta 2. Erau foarte multi oameni acolo si eu le-am explicat de ce vreau sa intru si nu m-au lasat, m-au bagat undeva jos cu multe persoane si apoi m-au chemat la ei si mi-au facut semn sa urc. Am urcat eu cu alte cateva persoane. Am urcat pana la etajul 4. Am ramas pe hol si asteptam sa vina asistentul sa imi spuna ce trebuie sa fac. Intre timp, au venit baietii respectivi, care si ei erau jos cand mi s-a facut semn sa urc. Mi-au zis sa cobor, ca nu inteleg, ca imi bat joc de ei. Dansul m-a tot impins si l-am intrebat de ce ma atinge si s-a enervat. La un moment dat am simtit ceva peste fata, nu stiu sigur daca m-a lovit cu palma. Mi-am luat telefonul si am inceput sa filmez. A inceput sa imi dea peste mana si m-a injurat. In acest timp, ceilalti radeau”, a declarat tanara, potrivit Jurnalul Olteniei.

Femeia a depus o plangere la Politie impotriva celor doi paznici.

"Rolul agentului de paza este de a coordona accesul apartinatorilor in spital, de a-l permite, ori de a-l opri. Acesta coordonare trebuie facuta conform fisei postului, intr-un mod civilizat si legal. Din imagini se observa cu usurinta ca agentul de paza nu a actionat conform regulamentului intern si nici legislatiei aratand un comportament agresiv fizic si verbal fata de apartinatoare. Acest comportament nu poate fi justificat in niciun fel. Nu agreem acest comportament. Spitalul va solicita lamuriri agentului de paza implicat in acest incident si de asemenea firmei de paza si se vor lua masuri in consecinta", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Craiova, Cristiana Geormaneanu.