Update 13:26- Avizul a ajuns la presedintele Klaus Iohannis.



"In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului Justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca hotararea nr. 52 din 27 februarie 2018 a fost motivata si inaintata decidentilor pentru a dispune masurile legale", arata CSM.

Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat joi ca motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urma sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani.



"Sectia pentru procurori a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii doamnei procuror-sef, prin urmare avizul este unul negativ. In perioada imediat urmatoare hotararea va fi motivata, va fi transmisa decidentilor in vederea luarii masurilor legale", preciza Codrut Olaru, seful Sectiei de procurori din CSM.

Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea din functie a procurorului-sef al DNA, Sectia pentru procurori a CSM da un aviz consultativ, iar decizia o ia presedintele Romaniei.