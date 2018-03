"Felicitari, Tiberiu Useriu, pentru castigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv, drapelul Romaniei este dus pe primul loc in una dintre cele mai dure competitii sportive din lume. O astfel de performanta se atinge doar cu determinare si sacrificii, iar Tiberiu Useriu a demonstrat, din nou, ca este un luptator", a scris Klaus Iohannis pe Facebook.

Bistriteanul Tiberiu Useriu, in varsta de 44 ani, a reusit sa castige, in noaptea de joi spre vineri ultramaratonul 6633 Arctic Ultra. Cursa a debutat in data de 8 martie, iar Tibi a reusit sa o incheie dupa 7 zile si aproximativ 5 ore.

Ca de fiecare data, Tiberiu Useriu a trecut linia de start tinand in maini steagul Romaniei, care avea de data aceasta pe el si insemnele Centenarului Marii Uniri.

Mai mult, organizatorii l-au intampinat pe Tibi in acordurile Imnului National al Romaniei si l-au imbratisat si felicitat.