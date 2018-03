Din primele cercetari, a reiesit ca, in momentul in care barbatul a lasat masina si a fugit, politistul l-a somat sa opreasca, a alergat dupa el si a apucat sa-l prinda de umeri, din spate, in timp ce avea pistolul in mana.

Atunci arma s-a descarcat, iar glontul l-a lovit in cap, scrie vremeanoua.ro.

Potrivit publicatiei citate, tanarul traia in concubinaj cu o tanara vanzatoare la un magazin, cu care are un copil.

El ar avea trei dosare penale, toate pentru infractiuni la legea circulatiei. A fost cercetat in 2016, pentru doua situatii in care a condus fara permis de conducere si a refuzat recoltarea de probe de sange in vederea determinarii alcoolemiei, iar in prezent este cercetat pentru o fapta din 2017, cand a condus fara permis de conducere, sub influenta alcoolului. Anterior acesta a fost retinut si s-a aflat sub control judiciar.