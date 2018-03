"In numele cetatenilor buzoieni, noi, consilierii locali si primarul Municipiului Buzau, proclamam Unirea simbolica a Buzaului cu Republica Moldova.

La 100 de ani dupa ce buzoianul nostru Alexandru Marghiloman, in calitate de Presedinte al Consiliului de Ministri, primeste la Chisinau, in Sfatul Tarii, Declaratia de Unire a Basarabiei cu Romania, suntem obligati sa speram ca, intr-o zi, totul va fi la fel", se arata in Declaratia de Unire a Municipiului Buzau cu Republica Moldova.

Alesii buzoieni au amintit cuvintele rostite de Alexandru Marghiloman: "In numele poporului romanesc si al Regelui Romaniei, cu adanca emotiune si cu falnica mandrie, iau act de hotararea quasi unanima a Sfatului Tarii. La randul meu, declar, ca de astazi inainte, Basarabia este pentru vecie unita cu Romania".

Primarul Constantin Toma este de parere ca acest demers reprezinta "un moment istoric, de mare emotie si mandrie".