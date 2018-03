UPDATE: Oana Net a fost arestata preventiv pentru 30 de zile.

Cauza mortii fetitei de patru ani este asfixiere prin inec. Medicii legisti spun ca fetita avea taieturi la maini, insa acestea erau superficiale, doar la nivelul pielii, neajungand la ligamente si la vene, scrie News.ro.

Procurorii au decis, miercuri, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa si a sustinut ca s-a gandit intens, in ultima vreme, la divortul de sotul sau.

Joi dimineata ea a fost dusa la Tribunalul Timis, cu propunere de arestare preventiva.