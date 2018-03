„M-am uitat la interviu si ca simplu cetatean pot sa spun ca mi s-a parut destul de slab, dar asta este treaba mea. Ca membru CNA, insa, am observat ca incalca legislatia audiovizuala si o sa fac autosesizare. Evident ca este decizia lor editoriala, dar este si dreptul meu de membru CNA sa remarc ca felul in care cele patru televiziuni au hotarat sa difuzeze in acelasi timp, la ora de maxima audienta, un interviu inregistrat – deci nu e vorba despre un eveniment care are loc si pe care il difuzeaza mai multe televiziuni, asa cum se intampla de obicei, cand mai multe televiziuni transmit… Consider ca felul prin care televiziunile au facut asta face parte dintr-o mare operatiune de manipulare”, a spus Rusu.

„Cred ca atunci cand o sa discutam despre asta in CNA vom discuta in mod sigur si despre ce inseamna interesul public si cum este el servit in felul acesta”, a adaugat ea.

Si TVR 1 a difuzat interviul cu Sebastian Ghita

Dorina Rusu a precizat ca cel mai grav i se pare ca interviul a fost difuzat si de televiziunea publica.

„Mie cel mai grav din ce s-a intamplat aseara mi se pare ce a facut televiziunea publica. Mie mi se pare ca televiziunea publica sa intre in acest joc al manipularii este un lucru foarte grav si mi se pare ca TVR a decazut enorm daca a ajuns sa transmita un interviu inregistrat, pe care alte trei televiziuni l-au transmis la aceeasi ora si fiecare dintre televiziuni spune ca este un interviu in exclusivitate. Si TVR-ul il da si el si ca sa nu mai spunem ca este vorba, si in cazul celorlalte televiziuni, dar mai ales in cazul TVR-ului, despre un interviu cu o persoana care fuge de justitie. Daca in cazul televiziunilor private este o decizie editoriala - si, sigur, daca sunt incalcari, le discutam in CNA si le sanctionam - in cazul TVR-ului mie mi se pare ca este ceva foarte grav. Nu se poate ca o televiziune publica sa procedeze in felul acesta", a spus ea.

Dorina Rusu a mai afirmat ca i se pare ca actuala conducere a TVR considera ca televiziunea de stat nu inseamna televiziune publica, ci televiziunea unui partid.

„Mi se pare ca actuala conducere a TVR considera ca televiziunea de stat nu inseamna televiziune publica, ci televiziunea unui partid. Ceea ce mi se pare extraordinar de grav. Ca sa nu mai spun ca au facut reclama in direct, la o ora de maxima audienta, la Evenimentul zilei. Asta cat a durat interviul, sigla Evenimentului zilei era acolo. A platit EVZ pentru asta sau s-a considerat ca EVZ a facut o favoare TVR-ului si celorlalte televiziuni sau mai ales TVR-ului, ca le-a dat interviul cu Ghita? Cum e posibil asa ceva?”, a mai spus Dorina Rusu.

Membru CNA: Decizia editoriala este a radiodifuzorului

Intervenind, Florin Gabrea a spus ca este de acord cu colega lui si ca ar trebui gasita o formula prin care CNA sa o intrebe pe Doina Gradea, directorul interimar al TVR, daca televiziunea publica a procedat corect. „u”, a spus Gabrea.

Pe de alta parte, Radu Calin Cristea a spus ca observatiile colegilor sai privesc politica editoriala a unui radiodifuzor, in legatura cu care CNA nu poate interveni.

„Voiam sa atrag atentia colegilor mei ca sunt interpretari, unele din punctul meu de vedere foarte subiective, unele chiar partizane, si care se folosesc de cadrul acesta al CNA pentru a crea o discutie care cred ca ar trebui sa aiba loc in baza unor plangeri, ca sa vina mai mult din afara. Suntem multi dintre noi mai vechi in CNA si stiti ca metoda asta a autosesizarilor nu era o practica in trecut. Noi lasam exteriorul, plangerile sa vina spre CNA. Suntem in situatia in care multe sedinte din CNA sunt coplesite de autosesizari ale unor membri. Pozitia Dorinei o cunosc, o respect. Toate observatiile pe care le-am auzit privesc politica editoriala a unui radiodifuzor”, a spus Cristea.

Membrul CNA a mai atras atentia ca a nu fi prezentat acest caz ar fi insemnat privarea telespectatorilor de o informatie de maxim interes public.

„In al doilea rand, mare atentie – aici nu este vorba despre inculpatul Ghita, care a facut si a dres, ci despre interesul public. Ce contine acel interviu. Cred ca ar trebui sa fim putin mai reticenti. Manipulare este un cuvant foarte greu. A nu fi prezentat acest caz ar fi insemnat sa privezi cetatenii romani si publicul larg de o informatie de maxim interes public”, a afirmat Cristea.

Vicepresedintele CNA, Rasvan Popescu, a intervenit: „Este un caz celebru pe lumea asta, care daca iese din ambasada aia este arestat pe primul metru”.

Monica Gubernat a spus ca nu i se pare de buna-credinta autosesizarea anuntata de Dorina Rusu.

„Adica protejezi interesul public. Faptul ca din pacate anumiti colegi nu privesc cu scepticism toate interviurile care se dau, de ambele parti, ma face sa cred ca nu este chiar o buna-credinta aceasta autosesizare. In ceea ce priveste televiziunea publica, vreau sa va aduc aminte episodul «Caltabosul», cand tare mult as vrea sa stiu daca a existat reactia CNA-ului, ca a fost considerat a priori vinovat domnul Remes. Nu a existat. Atunci era perfect legal, acum nu mai este legal sa servim interesul public. Evident. Pentru ca era doamna Rodica Culcer, se intelege si comportamentul CNA din acea perioada”, a spus Gubernat.

La randul lui, Gabriel Tufeanu a spus ca CNA functioneaza dupa o lege potrivit careia decizia editoriala apartine radiodifuzorului.

„Din punctul meu de vedere – n-am vazut interviul, dar noi avem o lege pe care trebuie sa o respectam. Acolo spune ca decizia editoriala este a radiodifuzorului. Prin urmare, de ce am lua TVR ca un caz aparte?”, a intervenit Tufeanu.

Doina Rusu: Sa ne gandim la ce lege vrea sa propuna domnul Dragnea cu defaimarea

Dorina Rusu a adaugat ca nu a discutat despre libertatea editoriala.

„Apropo de libertatea editoriala. Eu n-am discutat despre asta. E decizia posturilor. Am facut referire la televiziunea publica, pentru ca alta este misiunea televiziunii publice. Cand am vorbit despre autosesizare, care e dreptul meu, am vorbit despre ceea ce s-a intamplat dupa difuzare. Eu cred ca s-a incalcat legislatia audiovizualului, dar eu am doar un vot. Majoritatea are dreptate. Eu daca sunt un singur membru nu inseamna ca nu am niciodata dreptate. Pur si simplu sunt in minoritate. Pe de alta parte, daca e vorba despre libertatea editoriala sau libertatea de exprimare in general, sa ne gandim la ce lege vrea sa propuna domnul Dragnea cu defaimarea”, a incheiat ea.

Sedinta CNA se desfasoara in prezenta membrilor Florin Gabrea, Orsolya Borsos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Dorina Rusu, Rasvan Popescu si Radu Calin Cristea.

Sursa: News.ro.