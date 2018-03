"Condamn cu fermitate utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, actiune care incalca principii de drept international. Exprim deplina solidaritate cu Marea Britanie!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.

Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP, Reuters si dpa.

De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat 'suspendarea contactelor bilaterale' cu Rusia. Numarul diplomatilor rusi acreditati in Marea Britanie era pana acum de 59.

'In baza Conventiei de la Viena, Marea Britanie va expulza 23 de diplomati rusi identificati ca fiind ofiteri de informatii sub acoperire. Ei au termen o saptamana sa paraseasca Marea Britanie', a spus Theresa May in Parlamentul de la Londra.

Theresa May a atribuit Moscovei responsabilitatea pentru otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale saptamana trecuta la Salisbury. Theresa May, care a primit sprijin din partea SUA, UE si NATO, a mentionat ca agentul neurotoxic folosit asupra lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia este o substanta 'de uz militar' din grupul de agenti 'Noviciok', dezvoltat de Rusia, dand termen pana marti Moscovei pentru a oferi explicatii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC).