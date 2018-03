Primarul din Sfantu Gheorghe se apara si spune ca Prefectura s-a grabit cu sanctiunea pentru ca astazi, 15 martie, cand se sarbatoreste Ziua Maghiarilor de Pretutindeni urma sa fie ridicat si steagul Romaniei, alaturi de cel al Ungariei, instalat in urma cu cateva zile.

"Am trimis somatie primarului municipiului Sfantu Gheorghe, sa arboreze si drapelul national al Romaniei. Am aplicat o sanctiune contraventionala constand intr-o amenda in cuantum de 5.000 de lei", a declarat Sebastian Cucu, prefectul judetului Covasna, potrivit Digi24.

"In fiecare an in aceste orase, localitati, au fost arborate simbolurile noastre nationale, pana acum nu a suparat pe nimeni. Mi-a dat 24 de ore sa inlatur steagurile sau langa fiecare steag maghiar sa amplasam si un steag romanesc. Dar fara sa treaca 24 de ore, am fost sanctionat", se apara primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad.

Primarul din Sfantu Gheorghe face referire la o Hotarare de Guvern din 2001, care permite minoritatilor etnice sa foloseasca insemne proprii la unele manifestari.