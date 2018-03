Femeia de 38 de ani a fost adusa in fata procurorilor dupa ce medicii de la Clinica de Psihiatrie de pe Vacarescu au consultat-o in aceasta dimineata si au sustinut ca nu exista nicio problema de sanatate care sa impiedice audierile, scrie opiniatimisoarei.ro.

Ea si-a petrecut noaptea, sub escorta, la ATI la Spitalul Judetean Timisoara, unde a fost dusa dupa ce le-a spus politistilor care faceau cercetari la locul crimei ca ar fi baut erbicid.

„Femeia a fost internata la Spitalul Judetean, pe sectie de Toxicologie, in urma unei tentative de sucicid prin ingestia de substante toxice, a fost dializata. A fost consultata de medicul psihiatru din spital. A fost dializata in urma ingestiei voluntare de substante toxice si acum se poate transfera, fizic este bine. Nu stim daca se afla sub tratament, nu stiu ce antecedente a avut", a declarat pentru opiniatimisoarei.ro medicul Marius Craina, managerul Spitalului Judetean Timisoara.

Astazi, in jurul orei 11.00, procurorii au inceput audierea si incearca sa stabileasca ce anume a impins-o pe educatoare sa-si omoare propriul copil.

Potrivit site-ului citat, fosta educatoare s-ar fi certat cu sotul ei, aflat, in momentul crimei, la serviciu. Acesta ar fi vrut sa divorteze, iar ea nu se putea impaca cu gandul ca se va separa de sot.

Cei care o cunosteau pe educatoare spun ca aceasta era atenta cu micuta, o ingrijea cu mare dragoste si nimic nu a dat de banuit ca aceasta trecea de fapt printr-o mare incercare. La gradinita din Murani unde lucra de 15 ani s-a comportat exemplar, precizeaza sursa citata. Femeia a cerut concediu fara plata in urma cu trei saptamani, deoarece voia sa isi caute un alt loc de munca.

”Ea profeseaza de 15 ani, insa a cerut concediu pe motiv ca naveta pana la Murani pe care o realizeaza de cinci ani a obosit-o si dorea sa gaseasca un post mai aproape de casa. Nu avea o stare psihica deteriorata. Mama ei lucreaza de asemenea in sistem, fiind titulara la Dumbravita. Este o familie respectata in comunitate”, a declarat Aura Danielescu, inspector-scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Timis, pentru renasterea.ro.