Crima a avut loc intr-o casa din cartierul Ronat, aflat la marginea Timisoarei, fiind anuntata la numarul de urgente 112 in jurul orei 23.00. Odata ajunsi la adresa, politistii au gasit-o pe fetita inecata in cada si cu venele de la maini taiate, scrie News.ro.

Femeia, in varsta de 38 de ani, si-ar fi marturisit crima, la telefon, unor cunoscuti, imediat dupa ce a comis-o, apoi s-a incuiat in casa. Cand au ajuns la locuinta familiei, politistii s-au vazut nevoiti sa sparga usa locuintei, deoarece femeia, aflata in stare de soc, nu a deschis.

Potrivit politistilor, femeia a acuzat stari de rau si a inceput sa vomite, in timp ce politistii faceau cercetarea la fata locului. Aceasta le-ar fi spus oamenilor legii ca a inghitit edbicid, in incercarea de a se sinucide, iar politistii au chemat un echipaj SMURD.

Femeia a fost preluata de echipajul SMURD care a ajuns la locuinta acesteia si dusa sub escorta la Spitalul Municipal din Timisoara. De asemenea, cadavrul fetitei de patru ani a fost transportat la Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.

Femeia era educatoare si isi luase concediu fara plata de la gradinita la care a lucrat, pentru a-si cauta un alt loc de munca.