Prefectura din Covasna a trimis un comunicat de presa in care precizeaza ca steagurile altor state pot fi arborate pe teritoriul tarii, doar alaturi de drapelul Romaniei.

“Ca urmare a arborarii, in data de 13.03.2018, a mai multor drapele ale Ungariei in centrul municipiului Sfantu-Gheorghe, Institutia Prefectului Judetul Covasna a transmis o somatie Primarului municipiului Sfantu Gheorghe, prin care s-a solicitat respectarea prevederilor Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice. Potrivit art.7 din Legea nr.75/1994, drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi”, anunta Prefectura, in comunicat, potrivit Stirileprotv.

Primaria are termen pana miercuri pentru a rezolva aceasta problema. In caz contrar, urmeaza sa fie aplicate sanctiuni contraventionale.