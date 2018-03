El a spus ca in Marea Britanie a fost implementat cu succes un program privind reducerea infectiilor in unitatile medicale prin dezinfectarea mainilor. "Si in Marea Britanie am inregistrat un succes important, am putut identifica o reducere a infectiilor", a spus Neil Wigglesworth, intr-o conferinta organizata cu prilejul evenimentului "Romanian Hand Hygiene Day 2018".

Si medicul Andreea Moldovan a vorbit despre dezinfectarea mainilor in cazul personalului medical.

"Primul moment este inainte de a atinge pacientul, pentru ca este foarte important sa nu ii dam din microbii pe care noi ii purtam pe mana. Al doilea moment este inainte de orice gest aseptic, pentru ca prin penetrarea tegumentului cu diferite obiecte invazive putem sa transplantam practic microbii de pe tegumentul pacientului sau mai ales de pe mana noastra. Al treilea moment este dupa contact cu lichide biologice. De asemenea, este important sa ne dezinfectam pe maini inainte si dupa ce purtam manusi, pentru ca si daca avem senzatia unei protectii oferite de catre acestea corespunzatoare in realitate nu este chiar atat de perfecta. Al patrulea moment este dupa ce atingem anturajul pacientului - tot ce inseamna noptiera, pat, obiecte ale pacientului - pentru ca foarte repede acestea se colonizeaza cu microbii pe care ii au pacientii pe tegumentele lor. Ultimul moment la fel de important este inainte sa parasim salonul pacientului, dupa ce terminam contactul cu pacientul, pentru ca microbii acestia sa nu fie translatati mai departe. Sunt cele cinci momente esentiale care, daca sunt aplicate, asigura practic o intrerupere a transmiterii microbilor prin mana personalului sanitar", a aratat medicul, potrivit Agerpres.

Profesorul Didier Pittet de la Spitalul Universitar din Geneva, care este si initiatorul Programului Global pentru Siguranta Pacientului, a spus ca, prin aceasta metoda de dezinfectare a mainilor, se reduce infectia si se salveaza anual intre 5 si 8 milioane de vieti in intreaga lume.

"Ceea ce trebuie facut este imbunatatirea nivelului controlului infectiilor la nivelul tarii, acesta trebuie sa fie un obiectiv la nivel de tara pentru a imbunatati siguranta pacientului. (...) Zero la suta infectii nu este posibil in ziua de astazi cu cunostintele pe care le avem. Astazi ne confruntam cu anumite infectii care sunt foarte dificil de prevenit sau chiar imposibil. Astazi avem dovezi ca putem preveni 50% dintre acestea (n.r. - infectii), in anumite cazuri chiar intre 80 - 90%", a mai aratat specialistul.

Ramona Marincas, asistent medical, a subliniat importanta rolului pe care il au asistentele si infirmierele in ceea ce priveste ingrijirea pacientilor.

"As vrea sa subliniez cat de important este rolul personalului de ingrijire in prevenirea infectiilor in spital si ma refer aici la asistenti medicali si infirmiere, pentru ca ele petrec cel mai mult timp cu pacientul si ii fac pacientului foarte multe tehnici si proceduri, incepand de la toaleta pacientului, schimbatul patului, alimentatia, pana la aceste catetere sau pacient ventilat in terapie. Toate cele cinci momente ale igienii mainilor trebuie respectate de catre toata lumea pentru a putea fi in siguranta pacientul", a spus ea.