Sufragerie sau dormitor in stil scandinav? Sau poate iti doresti o bucatarie cu influente mediteraneene? Marele neajuns e ca de cele mai multe ori nu vei gasi exact ceea ce cauti, sau nici macar pe aproape. Iar daca deja ai epuizat majoritatea variantelor existente si ai vizitat toate magazinele de mobila din orasul tau, probabil te gandesti sa optezi pentru mobilier la comanda. Alegerea este una inteleapta din mai multe puncte de vedere, in principal pentru ca vei avea mult mai multa flexibilitate. Vei putea alege materialul si finisajele dorite, iar dimensiunile nu vor mai reprezenta o problema.

Informeaza-te insa corespunzator inainte de a lua decizia finala. Urmeaza pasii de mai jos si fa alegerile ideale, in functie de propriile preferinte si necesitati.

Stabilirea bugetului

Unul dintre cele mai importante aspecte este bugetul. E important sa stabilesti limita superioara a acestuia, pe care nu o poti depasi. Pentru ca vei putea alege dupa bunul plac modelul si materialele, exista riscul de a incarca mult prea mult nota de plata. In schimb, avand o suma in minte, nu vei opta pentru accesorii si detalii inutile, dar costisitoare. Ia in calcul toate recomandarile specialistilor, dar nu te grabi sa iei decizia finala inainte de a pune in balanta toate aspectele.

Daca bugetul nu iti permite atat cat ti-ai dori, alege sa mobilezi partial locuinta. Durata de finalizarea a mobilierului poate fi de cateva luni, perioada in care poti face economii suplimentare.

Detaliile legate de aspect

Materialul de fabricare

Stabileste in linii mari aspectul dorit al mobilierului. Chiar daca nu stii cu exactitate toate detaliile, precum finisajul sau culoarea, e important sa iti faci cunoscute asteptarile. Punctul de pornire este stilul decorativ . In cazul in care iti lipseste inspiratia, viziteaza mai multe site-uri de design interior, care te vor ajuta sa-ti exprimi preferintele. Insa nu uita ca nu tot ceea ce iti place se va potrivi cu interiorul locuintei tale. Printeaza cateva din modelele care ti-au atras atentia si discuta optiunile cu firma care va executa mobilierul. Mesterul iti poate oferi informatii foarte utile legate de stil, imbinari, materiale si solutii practice. Indiferent de recomandari, nu pica in capcana de a alege ceea ce vor in general alti clienti. Interiorul locuintei tale ar trebui sa reflecte propriile preferinte.In ceea ce priveste materialul exista mai multe optiuni, printre care palul, MDF-ul (medium density fibreboard) vopsit ori infoliat sau lemnul masiv.

Palul este un material pe baza de lemn folosit in mod frecvent la fabricarea mobilierului. Se obtine prin presarea particulelor lemnoase sub presiune, la temperaturi inalte. Calitatea suprafetei palului poate fi imbunatatita prin fatetarea cu malamina sau cu diverse lacuri si prin acoperirea cu alte pelicule. Este de obicei un material accesibil ca pret, fiind potrivit mai degraba pentru amenajarile moderne.

MDF-ul este fabricat din rumegus tocat marunt, presat impreuna cu un clei. Acesta are o densitate mai mare decat palul, putand fi prelucrat la suprafata. Are o rezistenta mai mare la umiditate, ceea ce il face potrivit si pentru mobilierul de baie sau cel de bucatarie.

Lemnul masiv este un material rezistent, de o calitate inalta si este folosit in general pentru mobilierul clasic. Permite frezarile si realizarea unor elemente rafinate, fiind o alegere eleganta.

Masuratorile necesare

Pentru stabilirea cat mai precisa a costurilor, este important sa masori spatiul inainte de a contacta firma specializata. Realizeaza fotografii ale incaperii si noteaza dimensiunile spatiului, tinand cont de usi, ferestre, tavan etc. De asemenea, verifica pozitionarea exacta a prizelor, intrerupatoarelor sau a altor elemente importante, care nu vrei sa fie acoperite. Noteaza totodata si detaliile legate de aparatele pe care vrei sa le incorporezi in mobila, ca frigiderul, cuptorul etc.

Masuratorile trebuie realizate de catre un specialist, cele mentionate de tine avand strict un rol informativ. Nu accepta sa faci singur masuratorile, deoarece pot exista detalii pe care doar un profesionist le poate depista. Uneori peretii pot fi strambi sau podeaua neregulata, iar la final mobila nu se va potrivi.

Alegerea companiei

Probabil cel mai important aspect este alegerea companiei care va realiza mobilierul. Apeleaza doar la o firma specializata, fie in urma unor recomandari, fie dupa o atenta selectie. Inainte de a te decide, uita-te peste proiectele lor mai vechi. In acest fel iti vei putea face o idee despre stilul general adoptat. Apoi, explica reprezentantilor ceea ce ti-ai dori. Desi majoritatea firmelor vor impune anumite limitari, numarul acestora nu ar trebui sa fie prea mare. Motivul pentru care ai ales aceasta optiune este tocmai pentru a avea mobilierul pe care ti-l doresti.

Stabileste de la inceput clauzele contractuale, pentru a nu avea surprize neplacute mai tarziu. Contractul trebuie sa cuprinda informatii precise privind garantia, durata de fabricare, metoda de livrare si conditiile de asamblare.

Mobilierul realizat la comanda iti ofera cateva avantaje, printre care libertatea de a crea interiorul mult visat. Mai trebuie mentionata si posibilitatea folosirii in mod inteligent a spatiului disponibil.

Ia decizia finala dupa ce parcurgi informatiile de mai sus si bucura-te de o locuinta cu personalitate.