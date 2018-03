"Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca metroul sa fie transferat la Primaria Generala a Capitalei, nu doar pentru a ne prinde o floare la butoniera (...) Noi suntem primii interesati sa investim (...), sa grabim lucrarile, spre exemplu la magistrala Drumul Taberei, si sa urgentam ceea ce abia acum se demareaza si cu pasi foarte mici fata de necesitati - metroul catre aeroportul international. Facem apel inca o data la autoritatile centrale sa inteleaga faptul ca mobilitatea regiunii Bucuresti-Ilfov poate fi imbunatatita si prin transferarea metroului la Primaria Capitalei, iar noi ne asumam toate investitiile", a declarat marti Firea.

Ea a precizat ca principala problema in regiunea Bucuresti-Ilfov tine de mobilitate.



"Suferim insa - si o spun cu toata responsabilitatea - de o buna colaborare cu unele institutii guvernamentale. Eu sper ca dupa toate intalnirile pe care le-am avut in aceasta perioada sa daramam acest zid, sa daramam aceasta blocada (...) Metroul peste tot in lume este parte a transportului local", a spus Firea.

Ea a vorbit si despre necesitatea urgentarii lucrarilor la centura ocolitoare a Capitalei, scrie Agerpres.

"Si eu, ca senator de Ilfov, impreuna cu domnul presedinte al Consiliului Judetean, am fost si impreuna si separat - desi facem parte din familii politice diferite, dar interesul cetateanului este pe primul plan si asta trebuie sa demonstram in fiecare zi, nu lupta politica sterila, care nu duce la nimic bun - am luptat cu totii impreuna pentru dinamizarea lucrarilor la centura ocolitoare a Capitalei. Din nefericire, nici acest lucru nu putem sa spunem ca este unul bifat, realizat", a aratat Firea.

Primarul general al Capitalei participa marti la seminarul "Impreuna pentru dezvoltare durabila - Dezvoltarea regiunii Bucuresti-Ilfov", organizat de Departamentul de Dezvoltare Durabila al Secretariatului General al Guvernului, la Primaria Municipiului Bucuresti.