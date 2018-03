Petitia postata pe site-ul campaniamea.de-clic.ro este adresata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

"Institutiile publice au nevoie de spatii publice. O Romanie democratica se construieste cu institutii democratice care au nevoie de spatii deschise, accesibile si inclusive. Domnilor presedinti, nu ne putem preface ca suntem democrati in casa si in curtea lui Ceausescu", se arata in petitia lansata de USR.

"Uniunea Salvati Romania a organizat saptamana trecuta in Parlament o expozitie pentru a prezenta proiectul Parcul Uranus.

La initiativa USR o echipa multi-disciplinara de arhitecti, urbanisti si peisagisti din Copenhaga si Bucuresti au explorat posibilitatile de amenajare urbanistica si peisagistica a terenului din jurul Palatului Parlamentului si legaturile acestuia cu terenurile din jur si cu orasul.

Plansele realizate de ei au fost expuse in Parlament pentru a ilustra potentialul imens al acestui spatiu de a reintra in viata orasului.

La lansarea expozitiei au participat parlamentari de la toate grupurile politice deoarece ne dorim ca acesta sa fie un proiect comun al Parlamentului Romaniei pentru a reusi sa il scoatem din starea de izolare, din spatele barierelor construite de regimul comunist.

In decembrie anul trecut, USR a anuntat proiectul Parcul Uranus prin publicarea unei carti si lansarea site-ului parculuranus.org. Cartea contine o istorie a interventiilor asupra terenului din jurul Palatului Parlamentului, demolarea cartierului Uranus si constructia Casei Poporului, exemple de spatii publice din jurul parlamentelor din alte tari, o analiza a situatiei urbanistice actuale, precum si o viziune despre amenajarea unui nou tip de spatiu public, cu simulari foto-realiste, propuneri de solutii alternative de asigurare a securitatii si o etapizare a realizarii proiectului", arata sursa citata.