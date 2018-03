"Pur si simplu am decis sa fie langa mine la Congres, fiind constient (ca va atrage atentia -n.r), ca nu traiesc pe sub pamant. Am vazut ca sunt discutii si de nasie. Bun, imaginatia e sloboda, libertatea de exprimare, Doamne ajuta. Domnule, n-am cerut-o inca (in casatorie – n.r.)", a spus social-democratul la Romania TV.

De asemenea, a mentionat ca inelul pe care ea il purta nu este de logodna.

"S-a vorbit despre acel inel. Este un inel, nu sunt zgarcit, nu e un inel scump, e un inel pe care i l-am cumparat de 1 Martie, dar nu e de logodna. E un inel frumos si atat", a adaugat el, citat de digi24.ro.

"Mi-a fost drag ca am fost cu Irina la Congres. Chiar mi-a fost drag”, a completat Dragnea.