"Contopeste pedeapsa mai sus mentionata cu pedepsele aplicate pentru infractiunile constatate prin sentinta apelata ca fiind concurente cu infractiunea prezenta si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 10 ani inchisoare, la care adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite de 225 ani, 272 luni si 1395 zile inchisoare, respectiv 93 ani, 10 luni si 5 zile inchisoare. In temeiul disp. art. 39 alin. 2 Cod penal rap. la art. 60 Cod penal, inculpatul Rusu Ovidiu va executa o pedeapsa principala rezultanta de 30 (treizeci) ani inchisoare", anunta Curtea de Apel Suceava, potrivit Monitorul de Suceava.

Ovidiu Rusu, in varsta de 39 de ani, a declarat presei ca a strans 700-800.000 de euro din inselatorii, are o societate cu 12 angajati si o suma de 220.000 de euro, data prin camatarie.

Radauteanul a povestit cum isi pacalea victimele: "Eu daca aflam de cazul tau, de exemplu, ca esti cercetat penal, nu aveam cum sa am numarul tau sau sa gasesc numele tau pe internet. L-am sunat pe deputatul cutare sau pe senatorul cutare, daca era o persoana importanta si stiam ca are legatura cu victima. Sunam: . Ma recomandam procuror sau judecator, ii lasam doua numere de telefon, . Asta era plasa in care cadeau ei, fara a mai verifica daca intr-adevar pe firul celalalt este persoana respectiva. Dadeau curs vorbelor mele, iar in momentul in care informatia ajungea la partea vatamata, acea persoana zicea ca , nu mai aveau curaj sa intrebe altceva. Eu treceam direct la subiect cu dosarul lui. Si ii ceream 10 mii, 20 de mii, 30 de mii, el nu mai spunea nu, cum, daca domnul deputat mi-a recomandat, sau domnul senator”.