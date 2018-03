Sesizarea a fost facuta de catre site-ul luju.ro (Lumea Justitiei), a declarat pentru AGERPRES presedintele CNCD, Asztalos Csaba.

Potrivit acestuia, sesizarea este analizata luni, de la ora 9,30, la sedinta CNCD fiind citate toate partile vizate de aceasta. "Nu au transmis daca vin sau nu vin. Dupa audieri pot sa informez mass-media", a spus presedintele CNCD.

Sesizarea a fost inregistrata la CNCD pe 19 februarie, potrivit site-ului Lumea Justitiei.

In petitie se face referire la conferinta de presa de la Palatul Cotroceni din 15 februarie, in care Iohannis a afirmat, printre altele, ca: "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA", si la conferinta de presa de la sediul DNA din 14 februarie, in care Laura Codruta Kovesi a vorbit, printre altele, despre "inculpati care fac acuzatii nereale" si despre "un festival disperat al inculpatilor".

"Nu se poate accepta ca, preluandu-se si perpetuandu-se asemenea mesaje, sa ne adresam cu totii in societate cu apelative de 'penal', 'inculpat', 'infractor', 'puscarias', care in lumea civilizata - in principal in spatiul UE - sunt considerate forme de discriminare, care pot naste pana la reactii de ura si violenta", se arata in sesizarea publicata de luju.ro.

Orban, despre sesizari: Nu au absolut niciun fel de justificare

"Referitor la termenul de 'inculpati', asta este termenul pe care il are o persoana care este trimisa in judecata. In ceea ce priveste 'penal', conceptul in sine, care are probleme cu legea sau care a incalcat legea. Nu mi se pare ca e o forma de discriminare folosirea acestor apelative", a spus Ludovic Orban, la RFI.

"E vorba de Consiliul National de Combatere a Discriminarii. In ce sens se opereaza o discriminare prin folosirea acestor termeni? Daca in cazul primului-ministru PSD, Viorica Vasilica Dancila, chiar era o discriminare fata de o categorie, persoanele care sufera de autism, prin folosirea cu conotatii peiorative a termenului de autist, in aceste doua cazuri chiar nu au absolut niciun fel de justificare sesizarile", a adaugat Orban.

