Trei protestatari au fost ridicati sambata de fortele de ordine, in timp ce manifestau in fata Salii Palatului, unde se desfasoara congresul Partidului Social Democrat. Una dintre cele trei persoane scanda la portavoce lozinci anti-PSD.

Aproximativ 80 de protestatari, unii infasurati in steaguri tricolore si cu pancarte, au ramas in continuare pe trotuarul aflat peste drum de intrarea in Sala Palatului, pentru a-si exprima nemultumirea fata de social-democrati.

Manifestantii scandeaza lozinci precum: ''PSD - ciuma rosie'' sau ''Jos comunistii''.

Jandarmeria: Este interzisa desfasurarea simultana a doua adunari publice distincte in acelasi loc

Este interzisa desfasurarea simultana a doua sau mai multe adunari publice distincte, in acelasi loc sau pe aceleasi trasee, indiferent de caracterul acestora, precizeaza Jandarmeria Romana, ca reactie a incidentelor de la Sala Palatului.

Totodata, arata sursa citata, organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi loc si in acelasi timp cu adunarile publice declarate, indiferent de modul de exprimare, constituie contraventie daca nu constituie elementele ale unei infractiuni.