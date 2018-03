Avocata femeii de afaceri a fost cea care a alertat autoritatile, dupa ce nu a mai reusit sa o contacteze in ultimele cinci zile.

Conform site-ului spynews.ro, Israela, care suferea de astm, a fost gasita moarta in baia locuintei sale din Bucuresti. Usa apartamentului a fost sparta de lucratori de la ISU.

Israela Vodovoz suferea de mai multe afectiuni si, in ultimii ani, ea s-a izolat si a rarit aparitiile publice.

„Am o boala grea, astm si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul poluat din Bucuresti... schimbarile de temperatura pentru mine... sunt otrava. Am o boala cronica, nu primesc pe nimeni la mine. Eu fac 20 de pasi, la 50 de pasi devine greu. Eu imi asum aceasta izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Daca vorbesc acum asa, fara sa imi trag sufletul, inca e bine. Am retinut apa. Creierul e OK," declarase Israela, pe data de 8 februarie, in cadrul emisiunii "Agentia VIP", potrivit adevarul.ro.