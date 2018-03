O echipa de oameni de stiinta sustine ca barbatii care doresc sa conceapa copii ar trebui sa limiteze utilizarea de medicamente antihistaminice administrate fara reteta medicala impotriva rinitei alergice sezoniere, cunoscuta si sub denumirea de febra fanului.

Aproximativ unul din sase cupluri se confrunta cu probleme de conceptie, iar infertilitatea masculina este factorul cauzator asociat cu cel putin o treime dintre aceste cazuri.

Se estimeaza ca pana la o treime dintre persoanele adulte sufera de acest tip de alergie printre ale carei simptome se numara obstructie nazala, rinoree, mancarimi la nivelul ochilor, stranut, respiratie suieratoare si eruptii cutanate.

Medicamentele functioneaza prin controlul nivelurilor de histamine, o molecula produsa de sistemul imunitar ca raspuns la o potentiala amenintare.

O echipa de cercetatori din Argentina a analizat peste saizeci de studii cu privire la modul in care fertilitatea masculina este afectata de medicamente, majoritatea realizate pe animale. Concluzia lor a fost ca medicamentele administrate pentru febra fanului pot avea impact negativ asupra productiei de hormoni masculini in testicule, fapt ce poate afecta calitatea spermei dar si numarul de spermatozoizi.

Cercetatorii de la Institutul argentinian de biologie si medicina experimentala au declarat ca barbatii care incearca sa conceapa copii ar trebui sa fie avertizati in legatura cu efectele utilizarii excesive a antihistaminelor.

''Sunt necesare mai multe studii de mare anvergura in vederea evaluarii posibilelor efecte negative ale antihistaminelor asupra sanatatii reproductive si sexuale. Acest lucru poate duce ulterior la dezvoltarea de noi tratamente pentru diminuarea simptomelor alergiei fara ca fertilitatea sa fie compromisa'', a subliniat dr. Carolina Mondillo, una dintre autorii cercetarii.

Concluziile cercetarii vin in contextul in care s-a observat o inmultire a cazurilor de alergii in tarile industrializate, ceea ce a determinat utilizarea tot mai raspandita a unor medicamente precum antihistaminele, noteaza sursa citata.