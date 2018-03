Din primele cercetari, se pare ca plaga ar fi fost provocata cu arma de serviciu, astfel ca autoritatile iau in calcul sinuciderea.

Angajatorul barbatului a anuntat ca jandarmul era apt psihologic, potrivit ultimului test, realizat in aprilie 2017.

Jandarmul fusese inaintat in grad, inainte de termen; era casatorit si avea un copil.

"Ieri, 8 martie, in jurul orei 23.50, aici la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman, a fost gasit cadavrul unui subofiter care prezenta leziuni ce pareau a fi produse prin impuscare. Acesta urma sa intre in serviciu la ora 24.00, si-a luat armamentul si munitia, s-a deplasat in vestiarul subunitatii si acolo a fost gasit. Motivele producerii acestui eveniment sunt inca necunoscute. Grupa operativa din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman a preluat cazul, sub directa coordonare a Parchetului Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.

Suntem consternati de ceea ce a putut sa se intample. Era unul dintre cei mai buni colegi din cadrul Detasamentului Mobil, dovada stand si rezultatele obtinute in activitatea lui profesionala. A fost recompensat cu sume in banii si diplome de merit, in 2016 a fost avansat in gradul urmator inainte de termen. Psihologic a fost testat la 4 aprilie 2017, a fost declarat apt, deci nu avea probleme de natura psihologica", a anuntat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Teleorman, Ion Oanta, potrivit Dcnews.