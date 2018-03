Spitalul a ajuns in aceasta situatie dupa ce serul antirabic nu a mai fost importat de Ministerul Sanatatii.

In cazul in care spitalul are nevoie urgenta de acest produs farmaceutic, va trebui sa apeleze la Minister sau la un alt spital din tara.

Directorul a anuntat ca va mai dura cel putin o saptamana pana cand situatia se va remedia.

"Nu este ser antirabic in spital pentru ca produsul nu s-a mai importat. Importurile de seruri si vaccinuri se fac doar prin Unifarm, distribuitorul unic al Ministerului Sanatatii, iar acum acest ser nu se mai gaseste. Spitalul a facut c­omanda care pur si simplu nu se onoreaza. Avem negatie la comanda pentru ca Unifarm nu are serul. Momentan, nu s-a pus problema sa avem nevoie, dar de aici incolo nu stim. In lipsa serului, nu exista niciun fel de solutie pentru acesti pacienti. La bolnavii care au probabilitate mai mare de boala se face serul antirabic si apoi vaccinul antirabic. La cei care au probabilitate mica de rabie, se face doar vaccinul", a precizat directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, potrivit Adevarul.