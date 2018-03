Avand in vedere ca femeile isi folosesc mai mult creierul pe parcursul zilei, au nevoie de mai multa odihna, arata un studiu. Tinand cont de faptul ca femeile intreprind mai multe activitati in acelasi timp, creierul lor lucreaza intr-un mod mai complex, motiv pentru care se dovedeste necesar sa doarma mai mult.



"Creierul femeilor este mult mai complex decat cel al barbatilor si tocmai de aceea au nevoie de mai mult somn", sustine profesorul Jim Horne, autorul studiului.

In mod normal, un adult are nevoie de 6-8 ore de somn pentru a se recupera dupa o zi plina, in care si-au dus la indeplinire indatoririle atat la locul de munca, cat si acasa. Spre deosebire de barbati, femeile ar avea nevoie de inca 20 de minute de somn.

In plus, cercetatorii au ajuns la concluzia ca femeile care nu se odihnesc suficient sunt predispuse la probleme precum diabet, stres, depresie sau anxietate, scrie descopera.ro.